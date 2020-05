Tiltaltes navne har ligget frit fremme på rets hjemmeside

Retten i Aarhus beklager dybt, at tiltaltes navne har været frit tilgængelige på hjemmeside.

Navne på tiltalte personer i straffesager, og hvad de er tiltalt for, har de seneste dage ligget frit fremme på domstolenes hjemmeside.

Det skriver DR.

Det drejer sig om sager fra Retten i Aarhus. Det betyder, at det har været muligt at se navne på tiltalte i sager om eksempelvis røveri eller vold.

Ifølge DR's retskorrespondent Trine Maria Ilsøe er det en katastrofal fejl.

- De retslister, der er lagt ud, er simpelthen det, der bare ikke må ske.

- Ofte er der nedlagt et navneforbud i sådan nogle sager. Det er, hvor retten har været inde at vurdere, at navnene ikke skal frem. De står der også. Der står alle folks navne, siger retskorrespondenten til DR.

Samtidig har man kunnet se politiets anmodninger om ransagningskendelser, skriver DR.

Ifølge Trine Maria Ilsøe kan det have haft konsekvenser.

- Hvis man selv har nået at se det, så har man kunnet nå at fjerne de beviser, politiet gerne vil ind at kigge efter, siger hun til DR.

Retten i Aarhus har nu skjult oplysningerne. Det er sket, efter at DR har henvendt sig og gjort opmærksom på sagen:

- Ej, nej, nej, nej, lød det fra retspræsident Bodil Rugberg, da hun blev bekendt med sagen.

Hun kalder det en menneskelig fejl:

- Vi er ved en menneskelig fejl kommet til at lægge navnene på de tiltalte i de sager på vores hjemmeside.

- Jeg har fået oplysningerne fjernet omgående. Jeg vil også gå tilbage til de medarbejdere, der har det her arbejde at udføre og indskærpe så meget, som jeg nu kan, at det ikke må ske, siger Bodil Rugberg til DR.

Der er dog tale om oplysninger, som er tilgængelige, hvis man møder fysisk op i retten til en sag.

/ritzau/