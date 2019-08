Tip om eksplosion ved politistation runder 100

Københavns Politi opfordrer fortsat borgerne til at ringe 114, hvis man har oplysninger om eksplosionen.

Københavns Politi har modtaget 114 tip fra borgere i forbindelse med eksplosionen på Nørrebro natten til lørdag.

Det oplyser politiet på Twitter søndag morgen.

- Vi takker for hjælpen og opfordrer fortsat folk til at kontakte os på 1-1-4, hvis de mener at have observeret noget, skriver politiet.

Det var klokken 03.18, at der skete en eksplosion ved Københavns Politis nærpolitistation på Hermodsgade 3 på Nørrebro.

Ingen personer kom alvorligt til skade ved eksplosionen.

Gerningsmanden er fortsat på fri fod, men lørdag udsendte Københavns Politi et signalement af den formodede gerningsmand.

Han beskrives som en mand i alderen 15-25 år, 170-180 centimeter høj og almindelig af bygning.

Han var iført en sort jakke med afstivet skygge på hætten og hætten trukket over hovedet, mørke løstsiddende bukser med en lomme på højre bukseben, lyst mærke på lommen på buksebenet og sorte sko med sorte såler.

Blandt andet bar vedkommende på en sort plastikpose med teksten "Solid". Det var først meldt ud, at der var tale om en pose fra Rema 1000, fortalte chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov lørdag.

- Gerningsmanden kommer gående ad Hermodsgade mod Tagensvej. Han bærer en plastikpose. Der er tale om en mørk pose med "Solid" på den ene side og et lyst udråbstegn på den anden side, sagde Jørgen Bergen Skov.

Ifølge chefpolitiinspektøren stillede gerningsmanden posen på fortovet ved indgangen til politistationen, hvorefter den kort efter blev bragt til sprængning.

Herefter forlod han stedet mod Sigurdsgade og videre mod Titangade og nordpå mod Vermundsgade.

Eksplosionen lørdag var den anden på blot få dage i hovedstaden. Tirsdag aften gik det ud over Skattestyrelsen på Østerbro. Lidt efter klokken 22 skete der en eksplosion.

Sprængstoffet lå blot 60 centimeter fra styrelsens indgangsparti.

/ritzau/