Tog blev forsinket af påkørsel af mand ved Taastrup Station

Redningsfolk og politiet blev kaldt ud til en ulykke søndag formiddag.

Både fjern-, regional- og S-tog blev forsinket søndag formiddag, fordi en mand blev påkørt ved Taastrup Station.

Det oplyser politiet og DSB.

Nogle tog holdt stille mellem Høje Taastrup Station og Glostrup Station, mens redningsfolk arbejdede på stedet.

Også kørslen med S-tog på linje B blev påvirket, idet der var færre tog på strækningen mellem København H og Glostrup.

Det var lidt efter klokken 10.30, at påkørslen skete. En mand var hoppet ud foran et S-tog, oplyser Københavns Vestegns Politi, som betragter sagen som et selvmord.

Sidste år mistede 25 personer livet ved selvmord på jernbanen, og antallet var det samme i 2016, har Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane tidligere oplyst.

/ritzau/