Tog kolliderer med 15 kreaturer ved Skjern og afsporer

Et tog med ni passagerer er kørt af sporet på en strækning mellem Boris og Skjern efter at have ramt flere kreaturer.

Toget ramte 15 kreaturer, som stod på sporet, omkring klokken 22.50, skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Ingen personer er kommet til skade, oplyser politiet, men alle kreaturer er døde.

Ifølge politiet er det et Arriva-tog, der har ramt kreaturerne.

Uheldet vil påvirke togdriften lørdag, oplyser politiet.

/ritzau/