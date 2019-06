Togevakuering aflyser afgange over Øresundsbroen

Det er formentlig en teknisk fejl, der medfører, at et svensk tog, der holder på Øresund, skal evakueres.

Togtrafikken mellem Malmø og Københavns Lufthavn Kastrup holder stille tirsdag aften på grund af et havareret tog.

Årsagen til havariet er endnu ukendt, men det betyder, at andre tog på strækningen er aflyst.

Det oplyser Sara Lindström, der er kommunikationsmedarbejder i det svenske Trafikverket til det svenske medie Aftonbladet.

- Et Øresundstog er på vej frem for at hjælpe med evakueringen, sagde hun til avisen kort før klokken 18.37.

Toget er svensk, oplyser DSB's kommunikationsafdeling, der fortæller, at de næste tog fra Danmark mod Sverige er aflyst.

På DSB's hjemmeside står der, at aflysningerne skyldes et tog, der holder med en teknisk fejl og spærrer på Peberholmen.

/ritzau/