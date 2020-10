Tøj blev viklet ind i valse og kvalte 18-årig på gartneri

En ung mand fra Litauen blev fundet livløs af kolleger på gartneri fredag. Tirsdag er han erklæret død.

En 18-årig mand fra Litauen er død efter en arbejdsulykke på et gartneri i sidste uge. Det skriver Fagbladet 3F.

Ulykken fandt sted på et gartneri i Greve i fredags.

Om morgenen var den 18-årige mand ved at gøre rent under et transportbånd i gartneriet, da hans tøj blev viklet ind i en valse. Tøjet strammede til om hans hals, og den 18-årige blev kvalt.

Det var kolleger, der fandt ham livløs. De havde opdaget, at båndet var stoppet, og tænkte, at noget måtte være galt, skriver fagbladet.

De ydede førstehjælp på stedet, og kort før klokken 08 blev både politi og redning tilkaldt.

Den unge mand blev kørt til behandling, men tirsdag eftermiddag blev han erklæret død efter at have ligget i koma i fire døgn. Han kom ikke til bevidsthed igen efter ulykken, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Fagbladet 3F.

Mandens pårørende er blevet underrettet om ulykken og dødsfaldet.

/ritzau/