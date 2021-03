Toldere fandt 325 kilo kokain og så lå dansk politi på lur

Tyske toldere fandt 325 kilo kokain i container. Politiet slog til, da mænd prøvede at komme til containeren.

Politiet slog mandag aften til, da ni mænd ifølge politiet ville hente 325 kilo kokain fra en container i Hedehusene.

I et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg bliver mændene tirsdag eftermiddag konfronteret med sigtelsen om de mange kilo kokain, der er blandt de største fund i Danmark.

Hvad mændene eventuelt nærmere forklarer i retten om fundet, forbliver uvist, fordi dørene til retsmødet er blevet lukket, men forsvarerne fortalte inden, at de nægter sig skyldige.

På nær en af de sigtede mænd, der nægtede at sige sit efternavn eller oplyse fødselsdato, forholdt mændene sig roligt.

Anklager Laura Birch læste også sigtelsen op inden dørlukningen. Af den fremgår det, at de 325 kilo kokain blev sendt med en container fra Brasilien, videre til Holland og så til Bremerhaven i Tyskland.

Her fandt tyskere toldere i onsdags de mange kilo kokain og beslaglagde stoffet, inden skibet sejlede videre til Københavns Frihavn. Herfra blev containeren leveret til et firma i Hedehusene vest for København.

Ifølge politiet observerede de sigtede flere gange containeren og firmaet, hvor containeren var, med hensigt på at bryde ind i containeren.

Politiet lå dog også på lur, og mandag aften slog betjente til, da flere mænd forsøgte at skaffe sig adgang til containeren.

Politiet understreger, at firmaet i Hedehusene på intet tidspunkt var bekendt med kokainen.

En af de anholdte er en mandlig belgisk statsborger på 45 år, og der er mandag en tolk i retten til at oversætte.

Resten er danske statsborgere i alderen 19 til 34 år. De otte herboende har ifølge politiet alle en tilknytning til det organiserede kriminelle miljø.

En del pårørende var mødt op i retten, men tydeligt frustrerede fik de besked om, at der ikke var plads i retssalen, hvor der blandt andet skulle være plads til alle ni sigtede, deres advokater samt adskillige betjente.

