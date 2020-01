Toldere gør kæmpe kokainfangst på Aarhus Havn

Værdien af beslaglagt kokain fra container i Aarhus kan vise sig at nå op i et trecifret millionbeløb.

Toldere gjorde et opsigtsvækkende fund, da de på baggrund af internationale efterretninger rykkede ud til en kontrol på Aarhus Havn i december.

Her fandt de 40 kilo kokain i en container.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Siden har politiets enhed Særlig Efterforskning Vest sat en grundig efterforskning af kokainens oprindelse i værk, fortæller politiinspektør og leder af Særlig Efterforskning Vest Brian Olsen.

- Vores efterforskning viser, at kokainen sandsynligvis skulle have været læsset af i Hamborg, hvor det skulle distribueres videre til det centraleuropæiske narkomarked.

- Vi vurderer, at kokainen kunne være solgt for minimum et tocifret millionbeløb på gaden, muligvis trecifret, siger Brian Olsen.

Containeren var ankommet med skib fra Hamborg Havn, og formentlig var det ikke meningen, at den skulle ende i Aarhus.

De ulovlige stoffer er ved at blive analyseret, og afhængig af resultatet kan værdien vise sig at nå op i et trecifret millionbeløb.

Ifølge Preben Buchholtz, kontroldirektør i Toldstyrelsen, er der tale om en af de største beslaglæggelser af kokain de seneste år.

- Vi udtog containeren til kontrol på baggrund af efterretninger fra vores internationale samarbejdspartnere.

- Vores toldkontrol bygger på stikprøver, intelligente risikovurderinger og overvågning døgnet rundt. I samarbejde med politiet har vi fokus på flere typer af euforiserende stoffer, ikke mindst kokain, siger han.

De 40 kilo kokain blev beslaglagt af politiet 16. december, efter at toldere havde fundet mistænkelige pakker, som altså viste sig at indeholde kokain.

/ritzau/