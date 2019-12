Toldstyrelsen beslaglægger 5900 dopingpiller og ampuller

Toldstyrelsen har i samarbejde med Anti Doping Danmark gennemført en stor dopingaktion i november.

5938 dopingpiller og ampuller var blandt fangsten, da Toldstyrelsen i to uger i november gennemførte en målrettet aktion mod ulovlig smugling af dopingmidler til Danmark.

Det skriver styrelsen fredag på sin hjemmeside.

Aktionen blev gennemført i samarbejde med Anti Doping Danmark, og tusindvis af breve og pakker i danske postcentre samt hundredvis af flypassagerer i danske lufthavne blev kontrolleret under aktionen.

Foruden pillerne og ampullerne beslaglagde toldstyrelsen 174 gram og 534 milliliter af dopingmidler.

Kontrollen har ført til 47 sager med i alt 23 dopingmidler. De fleste var testosteron og DHEA - et forstadium til testosteron og østrogener.

Skatteminister Morten Bødskov (S) er tilfreds med indsatsen.

- Toldstyrelsen går målrettet efter smuglere, der forsøger at indføre doping ulovligt i Danmark. Det er et vigtigt arbejde, fordi markedet for ulovlige dopingstoffer er rigtig stort.

- Med de nyligt overståede aktioner har Toldstyrelsen og styrelsens samarbejdspartnere fået ny værdifuld viden om smuglingsmønstre og typer af doping, der bliver ulovlig importeret fra udlandet, siger han til Toldstyrelsens hjemmeside.

Sagerne er givet videre til de pågældende politikredse i Danmark.

I midten af november blev en dansker idømt fem år og fire måneders fængsel for indsmugling af 16 ton dopingstoffer til Storbritannien.

/ritzau/