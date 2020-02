Tolk i retten kan ikke forstå juridiske udtryk

Østre Landsret må i al hast tilkalde engelsk tolk, da lettisk tolk ikke magter opgaven.

Retssystemet har fortsat problemer med at sikre, at udlændinge får en korrekt oversættelse af, hvad der bliver sagt.

Det viser sig eksempelvis fredag i et retsmøde fredag i Østre Landsret. Her skal tre dommere afgøre, om en lettisk kvinde, Kristine Misane, skal have forlænget sin varetægtsfængsling.

Men den fremmødte tolk magter ikke opgaven, viser det sig. Også selv om tempoet sættes helt ned, og når hun får en kopi af det indlæg, som anklager Anders Larsson vil holde. Flere juridiske begreber volder tolken besvær.

- Opsættende virkning. Betyder det, at den sættes i gang, spørger tolken.

- Nej, det modsatte, svarer anklageren.

Ordet omberammelse volder også besvær, viser det sig.

I et forsøg på at sikre en oversættelse til sagens hovedperson, forsøger retsformanden, landsdommer Nikolaj Aarø-Hansen, at forenkle sproget.

På et tidspunkt siger Kristine Misane, der i øvrigt selv er uddannet jurist, fra. Faktisk kan den lettiske kvinde forstå lidt af indholdet i dokumenter på dansk, viser det sig.

- Min klient forstår efterhånden en del dansk, bemærker hendes advokat, Henrik Stagetorn. Kristine Misane har befundet sig i Vestre Fængsel i 431 døgn i forbindelse med en sag om udlevering til Sydafrika.

Landsretten må i al hast bestille en engelsk tolk, der overtager opgaven. Kristine Misane skal dog ikke selv afgive forklaring i retsmødet.

Det er Rigspolitiet, der står for at levere tolke til retssystemet. I december ophævede Rigspolitiet kontrakten med firmaet Easy Translate efter længere tids kritik.

Kontrakten blev indgået i november 2018, og fra 1. april sidste år skulle firmaet levere tolke til politiet, retsvæsenet, Flygtningenævnet og andre myndigheder.

Men kontrakten blev ophævet med henvisning til flere kritikpunkter. For eksempel er der sket "alvorlige brud på databeskyttelsesreglerne", oplyste Rigspolitiet i december.

Dengang blev der varslet, at der i en overgangsperiode vil være problemer.

