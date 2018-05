Toppen i OW Bunker blev vildledt af chef i Singapore

Kæmperisiko var gemt i bogføring, som toppen i OW Bunker-koncernen ikke var bekendt med, siger retten.

Kollapset i OW Bunker-koncernen i 2014 har ført til en stribe sager med krav om erstatning. De involverede advokater og investorer, der tabte store beløb, vil derfor nøje studere den dom, som Retten i Aalborg onsdag har afsagt i en straffesag mod chefen for koncernens datterselskab.

Blandt de nysgerrige læsere vil være Niels Mengel, der er fungerende formand for Foreningen OW Bunker-Investor. Her har 2400 aktionærer sluttet sig sammen for at føre en erstatningssag.

- Der er ingen direkte kobling mellem straffesagen i Aalborg og vores sag, men det kan alligevel blive interessant for os at læse dommens præmisser, siger Niels Mengel.

Chefen for datterselskabet Dynamic Oil Trading, Lars Møller, er fundet skyldig i at have påført koncernen et tab på godt 500 millioner kroner og er idømt halvandet års fængsel.

Han skjulte en række enorme kreditter, som var blevet givet til selskabet Tankoil. Selskaberne handlede olie med hinanden.

Koncernens øverste chef, Jim Pedersen, havde bevilget en kreditramme på ti millioner dollar, men Møller gik langt videre, fastslår retten. En skjult bogføring afslørede 62 fakturaer med en kredit på 90,2 millioner dollar.

Under sagen har Lars Møller nægtet sig skyldig, og hans forsvarere har sagt, at ansvaret for de enorme tab i OW Bunker-koncernen skal placeres andre steder. Ledelsen vidste alt om de kommercielle risici, som blev taget, har advokat Arvid Andersen således sagt.

- Man må spørge sig selv, om man virkelig tror på, at Lars Møller er en kriminel enmandshær, der bevidst gik efter at skade sin arbejdsgiver. Der verserer en lang række civile sager, og køen ved håndvasken er så lang, at en førsteårselev ved kassen i Netto ville blive misundelig på den kø, har Arvid Andersen ifølge Jyllands-Posten sagt i sin procedure.

Lige til det sidste blev Jim Pedersen tilsyneladende ført bag lyset. Retten nævner specifikt i afgørelsen, at Pedersen 2. november 2014 - få dage før konkursen - i en sms spurgte Lars Møller om risikoen ved engagementet med Tankoil.

Møller svarede sin chef i Nørresundby, at nettoeksponeringen var på omkring fire millioner dollar - selv om han få dage forinden af sin økonomichef havde fået at vide, at Tankoil var "overdue" med 115 millioner dollar.

5. november var såvel Lars Møller som økonomichefen rejst fra Singapore til krisemøde i Nordjylland.

Der var en stemning af panik. Her indrømmede Møller, at der var givet kreditter på mellem 80 millioner og 125 millioner dollar, lægger retten til grund. Jim Pedersen betragtede det som bedrageri. Begge de rejsende blev frataget deres pas og bortvist.

