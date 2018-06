Torturekspert: Retssag må være tilfredsstillende for ofre

Forsvaret kan bruge stor afgørelse i Østre Landsret i fremtidige missioner, lyder det fra Dignity.

Den stort anlagte sag om det danske medansvar for tortur, der fredag har nået sit foreløbige punktum, kan være med til at hele sårene for ofrene.

Det mener juridisk rådgiver Elna Søndergaard hos Dignity, Dansk Institut Mod Tortur.

- Der har været en grundig gennemgang under de mange retsmøder. Der har været mange afhøringer og en grundig stillingtagen til de retsmedicinske rapporter.

- På den måde må det også stå som en tilfredsstillende forløb for sagsøgerne, siger Elna Søndergaard.

Østre Landsret har besluttet, at Forsvarsministeriet var indirekte ansvarlig for, at 18 irakere i 2004 blev udsat for slag og spark hos lokale myndigheder.

De tildeles hver 30.000 kroner i godtgørelse for tort for den inhumane behandling.

Det har taget Østre Landsret over 40 retsdage at nå frem til en afgørelse. Sagen blev indledt i november.

- Det er jo vigtigt, at der er fuldstændig klarhed over juraen og ansvarsgrundlaget om, hvornår danske styrker kan blive holdt ansvarlige.

- Man kan bruge den her afgørelse fremadrettet, når danske styrker er involveret i krigsindsatser, siger Elna Søndergaard.

