Trafikeret gade måtte afspærres efter brand i frituregryde

Der er ingen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med en brand i en restaurant på Vesterbro i København.

En brand i et køkken udviklede søndag middag kraftig røg i København.

Ilden brød ud i en restaurant på Vesterbrogade.

Det fortæller operationschef Michael Jonsen fra Hovedstadens Beredskab.

- Ilden opstod i en frituregryde, siger han.

Meldingen indløb hos politi og brandvæsen klokken 12.20.

For at gøre plads til brandbiler og -slanger blev Vesterbrogade spærret for trafik i begge retninger mellem Frederiksberg Allé og Gasværksvej.

Klokken 13 er brandvæsnets arbejde på stedet ved at være afsluttet.

- Ilden er slukket, og vi har efterset ventilationssystemet i bygningen for at sikre, at der ikke er sket overophedning, siger operationschefen.

Samtidig oplyser Københavns Politi, at afspærringen på Vesterbrogade gradvist åbnes. Først bliver der åbnet for trafik i et spor.

Der er ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade.

/ritzau/