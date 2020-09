Traktor vælter ned over ældre mand i grøftekant

En 72-årig mand er i kritisk tilstand, efter at en traktor væltede ned over ham i grøftekant.

En 72-årig mand er tirsdag eftermiddag i kritisk tilstand, efter at en traktor væltede ned over ham ved Kvong nord for Varde, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det var en forbipasserende, som fandt manden liggende under traktoren på Kvongvej og slog alarm klokken 16.03.

- Han var i gang med at slå græs i en grøftekant, da traktoren væltede, og han kom i klemme under den, fortæller politiets vagtchef Nikolaj Hølmkjær.

Den 72-årige blev fløjet til Odense Universitetshospital. Hans tilstand betegnes som kritisk, men stabil.

I forbindelse med ulykken blev Kvongvej afspærret, mens en bilinspektør foretog undersøgelser for at fastslå, hvordan ulykken skete.

De pårørende er blevet underrettet.

/ritzau/