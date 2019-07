Tre børn drev til havs på surfbræt

Børnene formåede selv at komme i land, og redningsaktion blev afblæst efter 17 minutter.

En større redningsaktion med både helikopter, både og ambulancer blev sat i værk onsdag eftermiddag ved Fjellerup Strand på Djursland.

Alarmcentralen modtog kort før klokken 17 en melding om, at tre børn var drevet til havs på et surfbræt. Ifølge Østjyllands Politis døgnrapport gik anmeldelsen på, at de var drevet en til to kilometer ud fra kysten.

17 minutter efter at anmeldelsen var indløbet, blev aktionen dog afblæst. Det fremgår af Forsvarets døgnrapport, at børnene selv formåede at komme i land.

Aktionen var ifølge Forsvarets Døgnrapport én af tre større aktioner ved de danske badestrande onsdag.

Ved Søndervig hjalp redningsfolk fra Kystlivredderpost Søndervig og Hvide Sande redningsstation en person, som var drevet til havs i land.

Også ved stranden i Vejers blev der slået alarm. En redningshelikopter og kystlivredningstjenesten blev indsat. Der viste sig dog alene at være tale om to badedyr.

Onsdag advarede såvel politiet som Forsvaret badegæster mod den fralandsvind, som der var risiko for ved flere strande, navnlig de vestvendte.

Fralandsvind medfører, at badedyr, gummibåde, luftmadrasser og lignende hurtigt kan drive langt væk fra kysten.

/ritzau/