Dommer blåstempler bøder for brud på forsamlingsforbud

Mens en slipper for bøde, skal tre betale 2500 kroner for at bryde forsamlingsforbuddet til et gaderæs.

En dommer har idømt tre mænd bøder på 2500 kroner hver for at overtræde forsamlingsforbuddet til et gaderæs i Holsted.

Det oplyser Retten i Esbjerg.

En 20-årige kvinde overtrådte ligeledes forsamlingsforbuddet, men hun slipper for en bøde - blandt andet fordi hun kun deltog i arrangementet kortvarigt.

Bruddet på forsamlingsforbuddet skete om aftenen 12. juni, hvor de tre mænd, der er i alderen 23 til 28 år, var til gaderæs ved slagteriet Danish Crown i Holsted.

Politiet oplyste i en pressemeddelelse i oktober, at antallet af personer til stede var betydeligt flere end 50 og dermed over grænsen for, hvor mange mennesker der på daværende tidspunkt måtte forsamle sig.

En af de dømte er 24-årige Casper Bro fra Vejen.

- Jeg var ganske rigtigt til stede på parkeringspladsen ved Danish Crown i Holsted.

- Vi stod ikke sammen i en stor gruppe, men sad i vores biler eller stod i flere mindre klynger under 50 og kiggede på biler og hyggede os, så jeg forventer at blive frikendt, sagde han efter et retsmøde 26. oktober.

Allan Sørensen, advokat og forsvarer for de fire tiltalte, rejste dengang tvivl om begrebet "at være til stede".

- Er man til stede, når man sidder i sin bil. Hvad hvis man er 50 meter væk? Hvad hvis man er 100, 200 meter væk?

- Derudover har anklagemyndigheden ikke ført bevis for, at man i grupperne var flere end 50 personer. Derfor skal der ske frifindelse, sagde han.

Politiet vil nu tage stilling til, om der skal rejses tiltale mod de 206 andre, der blev sigtet i forbindelse med hændelsen.

/ritzau/