Tre har tilstået i sag om organiseret våbenhandel på Fyn

I oktober begynder en stor våbensag om 60 pistoler. 3 ud af 13 har dog valgt at tilstå deres roller inden.

Til oktober tager Retten i Odense hul på en omfattende sag om 60 pistoler og flere kilo ammunition på Fyn.

Men inden sagens begyndelse har tre mænd valgt at tilstå deres roller. Det fortæller senioranklager Tomas Hugger.

Onsdag valgte den 26-årige Jens Nygaard Paarup at tilstå at have modtaget fire pistoler, modtaget betaling for dem og overdraget dem til en 30-årig mand.

Det udløste i Retten i Odense to år og ni måneders fængsel, oplyser Tomas Hugger.

Tidligere har to andre mænd i sagen også tilstået.

Det er den 30-årige Kasper Dons Henriksen, som den 26-årige overdrog de fire pistoler til. Han er idømt tre års fængsel.

En tredje mand er også dømt. Den 33-årige tyrkiske Evrim Asci har tilstået at have været i besiddelse af ladte skydevåben med ammunition. Han blev idømt fem års fængsel.

Desuden er han blevet udvist for bestandigt, selv om han er født og opvokset i Danmark. Det skyldes ifølge anklageren, at han tidligere har fået en advarsel om udvisning.

Tomas Hugger fortæller, at der i sagen er tale om organiseret handel med våben. De tre, der har tilstået, er købere af våben.

- Det er leddet længere ude i forhold til vores organisation. Det er dem, der har aftaget våbnene, siger Tomas Hugger.

Med de tre tilståelser er der fortsat ni mænd og en kvinde, som er tiltalt i sagen. De vil komme for retten, når den egentlige sag begynder 26. oktober og ventes at vare frem til foråret 2021.

Våbenlagrene blev afsløret sidste sommer på Fyn.

Sagen drejer sig også om en stor mængde narkotika. Netværket var ifølge anklagerne i besiddelse af 30 kilo af et stof, som man troede var amfetamin.

I virkeligheden var det et lovligt stof. Netværket var nemlig blevet snydt i en handel, påstår anklagemyndigheden.

Politiet har tidligere sagt, at der var mistanke om, at pistolerne skulle sælges til bandemiljøet i og omkring København.

- Det er vores opfattelse, at de her våben var beregnet til de grupperinger, der er i konflikt lige nu på Sjælland og i hovedstadsområdet, sagde vicepolitiinspektør Torben Henriksen i september sidste år.

Tidligere har det været fremme, at nogle af de implicerede i netværket skulle have forbindelse til værtshuset Østerport på Nyborgvej i Odense, har fyens.dk oplyst.

/ritzau/