Tre kræves fængslet for knivstik i formodet narkoopgør

En 31-årig mand blev tirsdag slået og stukket med kniv i Rønne på Bornholm. Tre mænd kræves søndag fængslet.

Tre mænd bliver søndag formiddag fremstillet ved Retten på Bornholm sigtet for at have slået og knivstukket en 31-årig mand i en lejlighed på Lille Torv i Rønne tirsdag aften.

Myndighederne har holdt kortene tæt til kroppen i sagen.

Det har således ikke været muligt for Ritzau at få at vide, hvor gamle de tre mænd er, hvad de sigtes for, hvem den forurettede er, eller hvilke skader den forurettede fik.

- Det er relateret til knivstikkeriet tirsdag, siger vagthavende Jan Hansen søndag formiddag om fremstillingerne.

Ifølge TV2 Bornholm, der er til stede i retten, mener politiet, at der er tale om et voldeligt opgør i narkomiljøet. Mediet beretter, at en 31-årig mand fra Rønne tirsdag aften blev holdt nede, slået og stukket med kniv.

I opgøret fik han skader, der gjorde, at han efterfølgende skulle opereres. En af de sigtede, som søndag fremstilles, er ifølge TV2 Bornholm 20 år.

En 26-årig mand sidder i forvejen fængslet i sagen. Han blev anholdt tirsdag aften på hospitalet, fordi han selv var kommet til skade. Dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør, men det gjorde ikke offentligheden meget klogere.

Den fremstilling foregik for dobbeltlukkede døre, hvilket betyder, at offentligheden end ikke må kende den nøjagtige sigtelse mod den 26-årige. Han blev onsdag fængslet i fire uger.

