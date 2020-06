Tre mænd anholdt for skuddrab på 25-årig i Tilst

I februar blev en 25-årig mand fundet dræbt af skud i en bil i Tilst ved Aarhus. Nu er tre mænd anholdt.

Efter mere end tre måneder har Østjyllands Politi tirsdag aften anholdt tre mænd i en sag om et skuddrab i Tilst ved Aarhus.

Der er tale om en mand på 22 år og to mænd på 24 år.

De tre mænd sigtes for efter forudgående aftale og fælles forståelse at have skudt og dræbt en 25-årig mand i Tilst 27. februar.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mændene vil onsdag morgen blive fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

De tre mænd sigtes også for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder ved at have været i besiddelse af et 9 mm-skydevåben i forbindelse med drabet.

De to 24-årige mænd sigtes derudover for drabsforsøg ved i marts at have planlagt at dræbe én eller flere personer.

Politiet oplyser onsdag morgen, at det på nuværende tidspunkt ikke vil oplyse yderligere i sagen, fordi anklageren vil anmode om lukkede døre ved grundlovsforhøret.

Lukkes dørene, forhindrer det blandt andet offentligheden i at få indblik i de sigtedes forklaringer.

Det var 27. februar klokken 23.29, at politiet fik anmeldelsen om skyderiet ved Søhøjen i Tilst. Da politiet ankom til stedet, fandt betjentene den 25-årige mand siddende livløs i en bil på parkeringspladsen.

Manden var blevet ramt af flere skud. Betjentene begyndte førstehjælp, men den unge mands liv stod ikke til at redde.

Efter skyderiet søgte politiet vidner, som kunne have have set en eller flere biler i området mellem Tilst og Sabro.

Da lød det, at politiets foreløbige undersøgelser tydede på, at der havde været to biler på parkeringspladsen forud for skyderiet.

Den ene var den Range Rover, som den dræbte sad i, og den anden kan have været en sort BMW, der knap et kvarter efter skyderiet blev fundet udbrændt på Hadstenvej 221 i Sabro.

Politiet oplyste dengang, at der var indikationer på, at der kunne være tale om "et opgør i det kriminelle miljø".

/ritzau/