Tre mænd frifindes i sag om vildt skyderi

Tre mænd blev i byretten idømt 11 og 12 års fængsel, men er frifundet i landsretten. To andre er dømt.

For et år siden blev fem mænd ved Retten i Glostrup dømt for drabsforsøg i forbindelse med et voldsomt skyderi i Ishøj.

Fire af mændene blev idømt 11 års fængsel, mens den femte blev idømt 12 års fængsel. De ankede alle dommen til Østre Landsret, og for tre af mændenes vedkommende var det en god idé.

Tirsdag er de nemlig i Østre Landsret blevet frifundet i sagen, oplyser to af mændenes forsvarsadvokater til Ekstra Bladet.

Til gengæld fik Mustafa Arabaci skærpet sin straf fra 11 til 12 års fængsel, mens Usmaan Javed fik stadfæstet sin dom på 11 års fængsel.

Episoden fandt sted på Vejlebrovej i Ishøj den 22. maj 2018.

Her kørte tre mænd rundt i en stjålen Toyota og ledte efter Arabaci, der var klar over, at de ledte efter ham.

På Vejlebrovej fik de øje på Arabaci, der kørte i en Mercedes. De vendte rundt og kørte efter den. Men Arabaci bremsede op og Javed kørte op på siden af ham i sin Hyundai, så vejen var spærret for de tre mænd i Toyotaen.

Derefter bragede skuddene løs. Mindst 10 skud blev affyret, og bagefter talte politiets teknikere syv skudhuller i Mercedesen. Flere af dem blev dog affyret inde fra bilen mod Toyotaen, der holdt bagved.

I retten erkendte alle fem mænd, at der var blevet skudt, men de pegede på de andre som gerningsmænd.

Politiet og anklagemyndigheden mente, at der var skudt fra begge sider, og det var også det, byretten nåede frem til.

Men Østre Landsret fandt, at det var Arabaci, der havde ramt sin egen Mercedes med skuddene.

Dermed slog landsretten også fast, at de tre mænd i Toyotaen ikke havde affyret skud, skriver Ekstra Bladet.

Farid Boutieb, Hassan Mahmood Chaudhary og Abdul Karim Khan Mir Lashari blev derfor frifundet.

