Tre mænd risikerer fængsel for at smugle 100 hundehvalpe

Retten i Kolding fortsætter mandag en sag, der handler om ulovlig indførsel af over 100 hundehvalpe fra Polen.

I alt 64 vidner har ved Retten i Kolding fortalt om deres køb af hundehvalpe af racen fransk bulldog. De fleste har fundet dem i annoncer på Den Blå Avis eller Gul og Gratis.

Men ifølge specialanklager Lone Petri Kristensen har sælgerne indført dem ulovligt fra Polen for at sælge dem i Danmark.

En 59-årig mand og to 56-årige mænd skal have indført over 100 hundehvalpe over cirka et år.

Mandag er det niende dag, at de sidder på anklagebænken.

Her skal anklageren og forsvarerne komme med deres syn på sagen, og hvad de mener er en passende straf.

- Det billede, vi nok alle sammen står tilbage med, er, at der har været en omfattende handel med hundehvalpe fra de tiltaltes adresser, siger Lone Petri Kristensen under sin procedure.

Anklageren kræver fængselsstraf, og at der skal konfiskeres 666.000 kroner, som, hun mener, er udbyttet. Hun vil også frakende mændene retten til erhvervsmæssig opdræt af og handel med hunde.

De tre er ikke registreret som importører. De sørgede ikke for, at hundene havde sundhedscertifikat, var chippet, tilset af dyrlæge eller rabiesvaccineret, inden de forlod Polen.

Den 59-årige mand og den ene 56-årige mand nægter sig skyldige. Den anden 56-årige mand har erkendt, at de har hentet hunde i Polen, men i mindre omfang.

Anklageren vil have 56-årige mand, som nægter sig skyldig, idømt fængsel i seks til ti måneder.

Den anden 56-årige mand bør ifølge anklageren idømmes fængsel i fire år, da han begik smugleriet under sin prøvetid, efter han var dømt i en narkosag.

Hun mener, at den 59-årige mand bør fængsles i 60 dage. Han er tidligere straffet i samme narkosag. Hans forsvarer Nicolai Berg mener, at han skal frifindes.

Han fortæller, at den 59-årige kun udførte en "vennetjeneste" uden at vide, hvor hundene kom fra, da han solgte mindst 13 af hvalpene.

Mandag eftermiddag får de sidste to forsvarere ordet. Det er endnu uvist om der også falder dom mandag.

/ritzau/