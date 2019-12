Tre mænd skal blive bag tremmer i sag om voldtægt af teenager

Vestre Landsret har stadfæstet varetægtsfængsling af tre mænd - og løsladelse af en fjerde - i voldtægtssag.

Hverken forsvarere eller anklagemyndigheden har fået noget ud af at kære udfaldet af et grundlovsforhør, hvor i alt fire mænd blev fremstillet sigtet for at have voldtaget eller medvirket til voldtægt af en 17-årig pige.

Retten i Sønderborg valgte fredag at varetægtsfængsle tre af mændene i fire uger, mens en fjerde blev løsladt.

På stedet kærede de tre fængslede afgørelsen til landsretten, mens anklagemyndigheden kærede løsladelsen af den fjerde mand.

Men lørdag besluttede Vestre Landsret at stadfæste byrettens kendelser. Dermed skal de tre mænd blive bag tremmer, mens den fjerde fortsat kan bevæge sig frit rundt.

Mændene, der er i alderen 22 år til 29 år, er sigtet for voldtægt og medvirken til voldtægt af en 17-årig pige.

Voldtægten er ifølge sigtelsen sket i en bolig i Aabenraa 10. december.

De fire mænd blev anholdt på adressen i Aabenraa torsdag eftermiddag. Tre af dem er sigtet for voldtægt, mens den fjerde er sigtet for medvirken.

Det er ikke oplyst, om den løsladte er sigtet for voldtægt, eller om det er ham, der er sigtet for medvirken.

Grundlovsforhøret fredag foregik for lukkede døre, så det har ikke været muligt at få de nærmere omstændigheder ved voldtægten og de fire mænds forklaringer oplyst.

Alle fire nægter sig skyldige.

Den 17-årige pige er fra Kolding-området, har Syd- og Sønderjyllands Politi tidligere oplyst. Hun anmeldt voldtægten onsdag aften - altså cirka et døgn efter at den ifølge hendes forklaring fandt sted.

