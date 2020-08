Tre mænd tilstår bedrageri: Ældre var nemme ofre

Seks mænd er tiltalt for telefonsvindel mod 157 ofre for samlet knap 11 millioner kroner. Tre mænd tilstår.

En gruppe svindlere narrede samlet knap 11 millioner fra 157 ofre ved at ringe til dem og lokke dem til at give blandt andet adgangskoder, personnumre og koder fra NemID-nøglekort.

Svindlen gik især ud over ældre mennesker, som var nemme ofre.

Mandag i Retten i Lyngby har en 23-årig mand og to 22-årige mænd valgt at tilstå bedrageriet, der foregik over knap ni måneder i 2018 og 2019.

Anklager Rasmus Von Stamm fortæller, at den 23-årige har søgt efter "gamle danske navne" og vil vide, om det var fordi, at de helst ville ringe til ældre.

- De havde det med at bide på. De var nemme ofre, siger den 23-årige.

I sagen er i alt seks tiltalte, men det er kun de tre, som har valgt at tilstå den rejste tiltale. De ventes at få en dom i dag, mens sagen mod de tre andre begynder onsdag.

Alle seks tiltalte har siddet varetægtsfængslet i sagen siden august sidste år, og de sidder alle i retten mandag, hvor de tre, der har tilstået, forklarer sig.

Den 23-årige og den ene af de 22-årige, som har tilstået, fortæller, at de begge var med til at ringe ofrene op. De udgav sig blandt andet for at ringe fra en bank, teleselskab, NemID eller lignende til at få oplysninger.

Oplysningerne blev brugt til at overføre penge til andre konti. Den 23-årige fortæller, at de brugte såkaldte "muldyr", som var de tiltaltes bekendte, som de overførte pengene til.

En del af pengene fik han derfor ikke selv, fordi de havnede hos muldyrene eller nåede at blive indefrosset af banken. Derfor var det kun en mindre del, som de tre reelt fik i hånden, forklarer den 23-årige.

- Jeg føler, at det maksimalt er en-to millioner kroner, siger han.

Han fik selv en halv million kroner af pengene, fortæller han.

Mændene skal blandt andet have fået to andre mænd, som allerede er dømt, til at hæve eller forsøge at hæve pengene.

Den 22-årige, som var med til at ringe, fortæller, at han fik dårlig samvittighed.

- Det gør man faktisk også meget. Vi sagde, at det gik udover bankerne, siger han.

Desuden tog de stoffer og drak, fortæller han.

Den tredje mand, der har tilstået, var ikke med til at ringe til ofrene, fortæller han. Han hævede dog penge.

- De har meget tillid til mig. De ved, at jeg ikke er stukket af med pengene, siger han.

I modsætning til de to andre, der har tilstået, kræves han udvist af Danmark.

Blandt beviserne er blandt andet videoer, som den 23-årige har filmet. I den ene kan høres, at en mand er i gang med at svindle et offer over telefonen. I en anden video filmer han flere tusindkronesedler på bagsædet af en bil.

Foruden de 157 ofre, som blev franarret penge, blev yderligere 517 også forsøgt svindlet.

