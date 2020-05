Tre mænd varetægtsfængslet i sag om bomber

Onsdag blev fem mænd anholdt i en sag om mulig fremstilling af bomber. Tre er torsdag blevet fængslet.

En dommer ved Retten i Hillerød har valgt at varetægtsfængsle tre mænd indtil 20. maj.

De tre mænd, der er henholdsvis 20, 22 og 24 år gamle, blev anholdt onsdag i en politiaktion om fremstilling af bomber.

De sigtes for op til 25. september 2019 i en bil i Københavnsområdet at have været i besiddelse af ni mobiltelefoner, der skulle kunne fjerndetonere bomber, diverse batterier og ledninger samt 27 detonatorer.

Remedierne skal de have været i besiddelse af med henblik på fremstilling af en eller flere bomber. Af sigtelsen fremgår det, at det skal være sket sammen med flere andre.

Varetægtsfængslingen skyldes, at dommeren vurderer, at der er en begrundet mistanke mod mændene, og at der er risiko for, at de vil påvirke efterforskningen, hvis de er på fri fod.

Retsmødet foregik for lukkede døre, hvilket betyder, at det holdes hemmeligt, hvad de sigtede eventuelt forklarer.

Det er dog kommet frem, at de tre nægter sig skyldige. De overvejer, om de skal kære fængslingen til landsretten.

I alt blev fem mænd i alderen fra 20 til 53 år onsdag anholdt i København og på den københavnske Vestegn i en aktion, som Nordsjællands Politi sammen med specialgruppen Særlig Efterforskning Øst havde sat i værk.

Det var dog kun de tre, som torsdag blev stillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Indsatsen onsdag var en opfølgning på en sag fra begyndelsen af marts, hvor tre litauiske mænd blev varetægtsfængslet i en sag om forsøg på at fremstille bomber i en landsby på Sjælland.

Dengang lød det fra politiet, at der var fundet ni mobiltelefoner, 27 detonatorer samt flere ledninger og batterier. Telefonerne kunne fjerndetonere bomber.

Under onsdagens aktion undersøgte politifolk i alt 13 adresser, og bagefter erklærede vicepolitiinspektør Lau Lauritzen sig "svært tilfreds".

- Vi kan ikke udelukke, at der kommer til at ske flere ransagninger og anholdelser i denne sag, og af den grund holder vi vores kort endog meget tæt på kroppen, sagde han onsdag.

