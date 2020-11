Tre mænd voldtog kvinder og røvede bordeller

Tre syriske mænd har fået lange fængselsstraffe og udvisning for grove røverier og voldtægter.

I løbet af en månedstid i forsommeren sidste år begik tre mænd flere voldsomme røverier mod bordeller i Aarhus og København, hvor de også i et par tilfælde begik grove voldtægter.

Torsdag er de tre mænd i et nævningeting ved Retten i Aarhus idømt mellem tre og et halvt år og ni års fængsel. Desuden er mændene, der kommer fra Syrien, udvist for bestandigt.

23-årige Mohmad Hayel Munawwakh fik den strengeste straf på ni års fængsel, mens Abdelhalim Mohammad Hesham Ataallah blev idømt fem års fængsel.

Den sidste dømte, der fik tre og et halvt års fængsel, var 17 år på gerningstidspunktet, og Ritzau nævner derfor ikke hans navn.

Den 8. juni om aftenen trængte Ataallah og Munawwakh ind i et bordel i Aarhus.

Her blev de to kvinder, der var på arbejde, blandt andet sprøjtet med peberspray, grebet om halsen, slået og truet med kniv. Kvinderne blev spærret inde på et badeværelse, mens de to røvere gennemrodede lejligheden for at stjæle kontanter, smykker og mobiltelefoner.

I lejligheden blev de to kvinder også voldtaget og efterfølgende tvunget til at gå i bad og vaske sig med vådservietter for at fjerne mændenes dna-spor.

Allerede den næste aften deltog Munawwakh sammen med den dengang 17-årige dreng i et overfald på et bordel på Frederiksberg i København.

Også her blev de to kvinder, der var på arbejde, udsat for grov vold, og den ene blev stukket flere gange i hånden med en kniv.

Efter at have raget værdier til sig voldtog de to gerningsmænd på skift den ene af kvinderne, mens de truede hende med en kniv.

Den 25. juni blev Ataallah og Munawwakh anholdt på et bordel på Østerbro i København, hvor politiet stod klar, da de dukkede op.

Ifølge anklageren forsøgte de både at begå røveri og voldtægt på bordellet, men nævningetinget fandt dem kun skyldige i forsøg på røveri.

Ataallah blev desuden dømt for sammen med en uidentificeret medgerningsmand at have begået røveri mod et bordel ved Hammel den 30. maj.

Specialanklager Birgitte Ernst er "meget, meget tilfreds" med, at mændene stort set blev dømt efter anklageskriftet og dommen på ni års fængsel til Munawwakh.

- Men jeg synes, at dommene på fem år og tre og et halvt års fængsel er i den lave ende. Derfor overvejer jeg, om jeg skal indstille til Statsadvokaten at strafudmålingen for de to ankes til landsretten, siger hun.

Alle tre dømte overvejer også, om de vil anke dommene.

/ritzau/