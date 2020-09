Tre personer slipper for coronabøder på Islands Brygge

Københavns Byret har afgjort, at tre personer alligevel ikke skal betale bøder for at overtræde opholdsforbud.

Tre personer slipper alligevel for at skulle betale en bøde på 2500 kroner hver for at bryde opholdsforbuddet på Islands Brygge den 26. april.

Det har Københavns Byret afgjort mandag.

Manden og de to kvinder havde taget deres bødesager i retten, fordi de ikke mener, at skiltningen på Bryggen var god nok, da de fik bøderne.

Opholdsforbuddet trådte i kraft lørdag 25. april klokken 21, og dagen efter udskrev politiet flere bøder. Det varede til 1. maj.

Forbuddet indebar, at det var ulovligt at tage ophold i området, men i orden at gå igennem.

/ritzau/