Tre teenagere sigtes for knivdrab under slagsmål i Valby

Fredag formiddag bliver tre unge på 16, 16 og 19 år fremstillet i grundlovsforhør. De er sigtet for drab.

Politiet har anholdt tre teenagedrenge i forbindelse med et drab, der fandt sted under et stort slagsmål i Valby i København natten til mandag.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse. De anholdte er henholdsvis 16, 16 og 19 år, og de sigtes alle for manddrab.

Senere fredag skal Retten på Frederiksberg tage stilling til, hvorvidt de skal varetægtsfængsles, når de fremstilles i grundlovsforhør.

- Vi er fortrøstningsfulde i forhold til at få klarlagt billedet af, hvad der er hændt derude, siger leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Brian Belling i meddelelsen.

En ung mand på 27 år mistede livet under slagsmålet i Akacieparken, der fandt sted 9. september. Omkring 15 mennesker var involveret i optøjerne.

Efter episoden oplyste Københavns Politi, at man ikke arbejdede ud fra en teori om, at slagsmålet var banderelateret.

- Vi arbejder ud fra formodningen om, at det er to lokale grupper, der er stødt sammen, sagde Belling mandag.

Flere tilskadekomne blev bragt til Rigshospitalet efter optøjerne. Tre personer var såret, men ingen af dem i kritisk tilstand.

Politiet modtog anmeldelsen om slagsmålet på Carl Th. Drejers Vej i Valby klokken 00.40 natten til mandag.

