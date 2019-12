Tre terrorsigtede fængsles på mistanke om bombeplaner

To mænd og en kvinde mistænkes for at forberede fremstilling af bomber, der skulle bruges ved terrorangreb.

To mænd og en kvinde, som er sigtet for at forberede bombesprængninger, skal sidde varetægtsfængslet foreløbigt indtil 8. januar 2020.

Grundlovsforhøret begyndte torsdag kort før middag. Efter mere end ni timer med afhøringer og dokumentation - afbrudt af enkelte pauser - er dommer Poul Gorm Nielsen kommet frem til en afgørelse i Københavns Byret.

Dommerens begrundelse for at fængsle de sigtede er, at der er grund til at antage, at kvinden og de to mænd vil vanskeliggøre politiets videre efterforskning af sagen, hvis de er på fri fod.

Det kan være ved at slette spor eller advare eventuelle medsammensvorne.

En af de sigtede har valgt at kære afgørelsen om fængsling til landsretten, mens en anden har bedt om betænkningstid til at overveje, om afgørelsen skal kæres til Østre Landsret.

Det er uvist, hvordan den tredje forholder sig til spørgsmålet om kære.

I sigtelsen er politiets påstand formuleret sådan, at de anholdte skal have forsøgt at fremstille "en eller flere bomber til brug for en eller flere terrorhandlinger et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller udlandet".

Men der er ingen nærmere beskrivelse af, hvor eller hvornår terrorhandlingerne efter politiets opfattelse skulle finde sted.

Kvinden er 38 år. Mændene er begge 21 år. Overordnet er de sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 114 stk. 1, der er en terrorbestemmelse.

De blev - ligesom yderligere 18 personer - anholdt som led i en storstilet antiterroraktion, der blev gennemført onsdag af PET og flere af landets politikredse.

Sigtelsen mod de tre vedrører to perioder. Først skal de i månederne op til 18. april i år have forsøgt at skaffe sprængstoffer og komponenter til TATP, som også kendes som "Satans mor".

Forsøget skal være fortsat i en ny periode fra 4. oktober og frem til anholdelsen onsdag. I den mellemliggende tid har de to sigtede mænd ifølge DR's oplysninger været fængslet i en sag om brandstiftelse.

I den sag var de mistænkt for at have sat ild på en bus på Amager.

Ni af de anholdte fra den store politiaktion er torsdag blevet fremstillet i tre forskellige grundlovsforhør - to af retsmøderne har fundet sted i Dommervagten ved Københavns Byret.

Mændene i sagen om forberedelse af bombesprængninger nægter sig skyldige. Det kom frem under den første del af grundlovsforhøret, hvorefter dørene blev lukket for pressen.

På det tidspunkt kunne kvindens forsvarer endnu ikke oplyse, hvordan hun forholder sig til anklagen mod hende - og det er altså fortsat uvist.

Det andet grundlovsforhør ved Dommervagten i Københavns Byret er sent torsdag aften stadig i gang.

Det tredje grundlovsforhør med relation til onsdagens politiaktion blev afviklet ved Retten i Odense tidligere på dagen, og her blev en mand varetægtsfængslet i fire uger.

Det vides ikke, hvad manden er sigtet for, fordi grundlovsforhøret foregik for dobbeltlukkede døre.

