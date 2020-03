Tre unge mænd anholdt efter voldtægt ved privatfest

En kvinde blev ifølge anmeldelse voldtaget under en fest i Værløse natten til lørdag. Tre mænd er anholdt.

Nordsjællands Politi har anholdt tre mænd, som mistænkes for at have voldtaget en kvinde i 20'erne natten til lørdag.

Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge anmeldelsen blev kvinden voldtaget ved en privatfest i Værløse. De anholdte er - ligesom offeret - i 20'erne.

Politiet fortæller til Ekstra Bladet, at det formodede overgreb blev optaget på video. Videoen er beslaglagt af politiet.

Mændene bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød søndag.

Her vil anklagemyndigheden begære dem varetægtsfængslet.

Efterforskningsleder Henrik Sejer fra Nordsjælland Politi kan endnu ikke oplyse, hvordan mændene forholder sig til mistanken mod dem.

