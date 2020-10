Trods fredsaftale kan bandefolk stadig få dobbelt straf

Politiet fortsætter med at registrere ny bandekonflikt som "igangværende" trods forlydender om fred.

Personer, som politiet mistænker for at have tilknytning til kriminelle bander i København, kan trods forlydende om en fredsaftale fortsat risikere dobbelt straf. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Politi onsdag.

Ekstra Bladet skrev i weekenden, at flere af hinanden uafhængige kilder havde fortalt til avisen, at der var sluttet fred i konflikten. Kilderne ønskede at være anonyme af hensyn til deres sikkerhed.

Og hos Københavns Politi betragtes konflikten ikke som overstået.

- Konflikten er - trods forlydenderne om, at der er sluttet fred - fortsat registreret hos politiet som en igangværende bandekonflikt, lyder det i pressemeddelelsen.

I sidste uge fortalte politiet om, at en ny bandekonflikt var brudt ud i København. På den ene side står gruppen, der er kendt under navnet NNV. På den anden står grupper fra områderne Sjælør og Tingbjerg.

Straffeloven er skruet sådan sammen, at straffen for flere typer alvorlig kriminalitet - for eksempel grov vold og våbenbesiddelse - kan fordobles, når kriminaliteten sker som led i en igangværende konflikt.

Det er i sidste ende op til domstolene at afgøre, om en given lovovertrædelse er sket som led i en igangværende konflikt.

/ritzau/