Trods skærpet straf mobilsnakker mange stadig bag rattet

Siden 10. september er flere end tusind bilister sigtet for brug af håndholdt mobil under kørslen.

I sidste uge blev 578 bilister landet over sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen, skriver DR. Det skete, i forbindelse med politiets kampagne mod uopmærksomhed i trafikken.

Tidligere på måneden trådte en lov i kraft, som medfører et klip i kørekortet, hvis man bliver snuppet i mobilbrug underkørslen. På det første døgn blev der rejst 102 sigtelser.

Ifølge DR oplyser Rigspolitiet, at der siden ikrafttrædelsen 10. september er rejst 1018 sigtelser.

Sidste uges kampagne mod uopmærksomhed i trafikken tyder på, at den skærpede straf endnu ikke har haft nogen nævneværdig effekt.

- Antallet af sigtelser ligger, som det plejer, når vi afholder den slags kontroller over en uges tid, siger Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Rigspolitiets Færdselscenter til DR.

- Resultatet er selvfølgelig også afhængigt af, hvor mange ressourcer den enkelte politikreds kan afsætte. Men det her er et meget gennemsnitligt niveau, siger han.

/ritzau/