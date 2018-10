Truede iranere efterforskes for terrorbilligelse

Iranere, som er i fare for et angreb i Danmark, efterforskes selv for kriminalitet, oplyser PET.

Det er ikke kun de iranske efterretningsmyndigheder, der er i dansk politis søgelys i øjeblikket.

Medlemmerne af ASMLA i Danmark efterforskes for at have hyldet det blodige angreb, som i september kostede 25 mennesker livet i Iran 22. september.

Det oplyser PET-chef Finn Borch Andersen.

- Det efterforsker vi i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi.

ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Gruppen kæmper for, at et område i Iran bliver selvstændigt.

- Når alt dette er sagt, er det vigtigt at nævne, at vi selvfølgelig også er meget opmærksomme på, hvorvidt medlemmer af ASMLA har overtrådt straffeloven ved eksempelvis at billige angrebet i Iran den 22. september, siger Finn Borch Andersen.

Meldingen kommer, efter at PET tirsdag fortæller, at den iranske efterretningstjeneste planlægger et angreb mod tre herboende iranere.

En mand med norsk statsborgerskab og iranske rødder er anholdt, sigtet og varetægtsfængslet. Motivet for attentatplanerne menes at være, at ASMLA har billiget angrebet i Iran i september.

/ritzau/