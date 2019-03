Truslen fra cyberspionage er fortsat på højeste niveau

Cybertruslen mod særligt energi-, sundheds- og søfartssektoren er meget høj, lyder det i ny vurdering.

Truslen fra cyberspionage er fortsat meget høj.

Sådan lyder vurderingen fra Center for Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterretningstjeneste, der fredag er kommet med sin årlige trusselsvurdering.

- Cybertruslen er alvorlig eller meget høj. Vi kan ikke komme højere op på trusselsskalaen. Det betyder, at der er en række ondsindede hackere, som har viljen til at gøre det og er i stand til at gennemføre det, siger Thomas Lund-Sørensen, chef for CFCS.

Det er særligt de dele af staten, der beskæftiger sig med udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, som fremmede stater fortsat forsøger at udføre cyberspionage imod.

Desuden er truslen for cyberspionage meget høj i samfundsvigtige sektorer som energi, sundhed, og søfart. Der er ligeledes en trussel mod finans-, tele- og transportsektoren.

CFCS vurderer, at det er nogle få stater, som forsøger at udføre cyberspionage mod myndigheder og virksomheder i Danmark. Centret nævner, at særligt Rusland og Kina råder over avancerede cyberkapaciteter.

Det er ifølge CFCS desuden sandsynligt, at Iran og Nordkorea også anvender cyberkapaciteter mod mål verden over.

Centret advarer også imod, at truslen fra cyberkriminelle også er meget høj. Det handler eksempelvis om angreb gennem mails, hvor den angriberen kræver en løsesum for at låse data op.

