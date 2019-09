Turist fanget af understrøm og druknet ved Bornholm

En 63-årig tysk kvinde mistede onsdag livet, da hun blev fanget af en understrøm ved det sydlige Bornholm.

Det oplyser Bornholms Politi, der fik alarmen om ulykken klokken 17.09.

Ulykken skete på stranden ved Holsteroddevej syd for Pedersker. Her var kvinden, der var på ferie med sin jævnaldrende mand, ude at bade med sin 11-årige plejedatter.

- Hun bliver fanget af en understrøm og trukket væk fra land, fortæller Peter Johansen, der er vagthavende ved Bornholms Politi.

Det lykkedes at få kvinden i land og givet hende førstehjælp.

- De yder førstehjælp i rigtig lang tid, og der bliver rekvireret en helikopter med en læge om bord, siger Peter Johansen.

Men hendes liv stod ikke til at redde, og klokken 18.33 blev hun erklæret død af den tilkaldte læge.

/ritzau/