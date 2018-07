Turist mister livet i badeulykke ved Haderslev

En 50-årig tysker blev samlet op af helikopter og fløjet til sygehuset, men hans liv stod ikke til at redde.

En 50-årig tysk lystsejler har tirsdag eftermiddag mistet livet i en søulykke ved Årøsund ud for Haderslev.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sammen med nogle venner var han ude at sejle i sejlbåd, og på et tidspunkt sprang han i vandet for at svømme til et lavvandet område.

Men han fik problemer, ifølge politiet sandsynligvis fordi han blev grebet af strømmen. En redningsaktion blev sat i værk, og det lykkedes en redningshelikopter at samle turisten op.

Han blev fløjet til Odense Universitetshospital, men lægerne kunne ikke redde hans liv, og han afgik senere ved døden.

Sejlbåden er hjulpet til havn, og den øvrige besætning er underrettet om dødsfaldet.

/ritzau/