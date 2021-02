Tv-overvågning skal registreres for at hjælpe politiet

Alle virksomheders kameraer, som filmer færdsel i det offentlige rum, skal indgå i Politiets Kameraregister.

Politiets Kameraregister bliver snart obligatorisk for alle virksomheder og offentlige myndigheder. Også private aktører som boligforeninger eller trossamfund, der har en speciel tilladelse til at hænge gadevendte kameraer op, er omfattet.

Registrering af overvågningskameraer, som filmer gader, veje og lignende, bliver obligatorisk fra 15. marts. Herefter er der en frist på to uger fra at kameraet opsættes, til at det skal være registeret.

Rigspolitiet oplyser i en pressemeddelelse, at tv-overvågningen har været en vigtig del af opklaringsarbejdet i flere sager.

Politiet har ved hjælp af videooptagelser været i stand til at identificere gerningsmænd i forskellige sager.

Blandt andet nævner politiet sager som bombesprængningen ved Skattestyrelsen i 2019 og skyderiet ved Krudttønden, hvor man har benyttet videooptagelser fra forskellige steder i byen.

Formålet med et samlet kameraregister er at skabe et overblik over, hvor i landet der hænger kameraer, og hvem politiet skal kontakte for at få adgang til oplysningerne.

Målet er, at registeret skal nedbringe efterforskningstiden for politiet, da de ikke længere skal tage ud på et gerningssted og undersøge, hvor der hænger videoovervågning.

På nuværende tidspunkt er der 19.000 kameraer i Politiets Kameraregister.

Organisationen Sikkerhedsbranchen estimerer, at der er cirka 300.000 til 400.000 overvågningskameraer, som filmer i det offentlige rum i Danmark.

