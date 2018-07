Tyrkiske medier: Højtstående PKK-medlem anholdt i Danmark

58-årig tyrkisk statsborger anholdt på vej fra Tyskland til Danmark. Manden kræves udleveret af Tyrkiet.

Et højtstående medlem af det forbudte kurdiske arbejderparti, PKK, er ifølge flere tyrkiske medier blevet anholdt i Danmark.

Ifølge det tyrkiske medie Daily Sabah er der tale om en person, som har været PKK's koordinator i Skandinavien.

Rigsadvokaten bekræfter, at en 58-årig tyrkisk statsborger fredag blev anholdt, da han var på vej fra Tyskland til Danmark.

Han blev ifølge kommunikationschef Mikkel Thastum anholdt nær Rødbyhavn, hvor han netop var ankommet fra Tyskland.

- Han er blevet anholdt på grund af en international arrestordre, som de tyrkiske myndigheder har foranlediget.

- De tyrkiske myndigheder sætter ham i forbindelse med en ledende rolle i PKK, siger Mikkel Thastum.

Lørdag er den 58-årige mand blevet fremstillet i grundlovsforhør. Her er han blevet varetægtsfængslet frem til 27. juli.

Det er nu op til Rigsadvokaten at afgøre, om der er grundlag for at udlevere ham til Tyrkiet.

Det er uvist, hvordan manden stiller sig til anholdelsen og de tyrkiske myndigheders anklage mod ham.

PKK er forbudt i Tyrkiet og optræder på flere landes liste over terrororganisationer.

PKK har gennem en årrække kæmpet for selvstyre til det kurdiske mindretal i Tyrkiet.

Journalist og forfatter Deniz Serinci, der senest har skrevet en bog om Kurdistan, kalder anholdelsen for en fjer i hatten for præsident Erdogan.

- Timingen kunne ikke være bedre lige her op til årsdagen søndag for kupforsøget i Tyrkiet for to år siden, siger Deniz Serinci.

- Det er også sådan, det bliver fremstillet i flere tyrkiske medier - som en succes, siger han.

PKK har i årevis været en torn i øjet på den tyrkiske regering, forklarer han.

- Regeringen ser PKK som terrorister og gør dem ansvarlige for op mod 45.000 dræbte, siden den væbnede kamp begyndte i 1984. Mange kurdere betragter derimod PKK som frihedskæmpere, siger Deniz Serinci.

Danske domstole har tidligere slået fast, at PKK er en terrororganisation.

I 2016 blev to personer dømt ved Østre Landsret for at have kanaliseret henholdsvis 29 millioner kroner og 4,5 millioner kroner til PKK via støtte til den kurdiske tv-station ROJ TV.

Selv samme tv-station fik i 2014 af Højesteret frataget dens sendetilladelse. Vurderingen var, at tv-stationen fungerede som talerør for PKK.

Hvis Rigsadvokaten kommer frem til, at den 58-årige kan udleveres, kan udleveringen indbringes for domstolene.

