Tysk politi anholder mand med mulig kobling til dansk drab

Dansk politi beder Tyskland om at udlevere mand mistænkt for hashhandel, der kobles til drab i Aarhus i juli.

Tysk politi har anholdt en 25-årig mand, der har været efterlyst af dansk politi.

Manden er mistænkt for at være involveret i en større handel med hash, som ifølge Østjyllands Politi har forbindelse til et drab på en mand i Aarhus i juli.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

- Vi er fortsat i fuld gang med efterforskningen af både selve drabet og narkohandlen, som vi mener hænger tæt sammen, siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup i meddelelsen.

Han går ikke i nærmere detaljer om, hvordan handlen skulle have ført til drab.

Det er tidligere berettet, at der var tale om hashhandel i millionklassen, som to grupper kom op at strides om. Den uenighed førte til, at en mand blev skudt og dræbt ved Jydsk Væddeløbsbane 22. juli.

Østjyllands Politi har anmodet tysk politi om at få den 25-årige udleveret.

Fire mænd sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i sagen. Derudover er den 25-årige stadig i Tyskland, mens en 45-årig fortsat er efterlyst.

Det er en mand ved navn Mike Birkholm Bruus, der også menes at have været en del af handlen.

