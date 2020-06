Tysker idømmes to års fængsel for at overfalde betjent

I januar i år overfaldt en 57-årig tysk mand en politiassistent. Onsdag er manden blevet idømt to års fængsel.

En 57-årig tysk mand er onsdag ved retten i Sønderborg blevet idømt to års ubetinget fængsel for blandt andet at have overfaldet en politiassistent og flere gange forsøgt at tage hans tjenestevåben.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er også blevet dømt for trusler mod Syd- og Sønderjyllands Politi, Statsadvokaten i Viborg og Vestre Landsret samt den politiassistent, som han forsøgte at tage våbnet fra.

Derudover er manden også blevet dømt for at have været i besiddelse af i alt 107 patroner og en gaspistol samt dømt for at være i besiddelse af fire ulovlige knive, blandt andet foldeknive.

Samtlige hændelser fandt sted i januar i år.

I første omgang sendte den 57-årige to mails med trusler om at skyde blandt andet betjente, som måtte rette henvendelse til ham. Og da manden i denne sammenhæng var blevet anholdt og var under transport, fandt overfaldet sted.

Manden forsøgte flere gange at tage betjentens pistol ud af skæftet, hvilket dog ikke lykkedes.

Den 57-årige nægtede sig skyldig og har anket dommen til Vestre Landsret.

Manden blev dømt i henhold til anklageskriftet, men blev ikke udvist, selv om anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om dette.

/ritzau/