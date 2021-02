Tyskland løslader mistænkt i terrorsag fra Holbæk

Anklagemyndigheden har ikke kunnet underbygge mistanken mod en 40-årig mand. 13 er fængslet i Danmark.

I en omfattende terrorsag, hvor 13 personer sidder varetægtsfængslet i Danmark, har de tyske myndigheder løsladt en 40-årig mand.

Det skriver anklagemyndigheden i Naumburg ifølge TV2 i en pressemeddelelse.

I weekenden 6. og 7. februar slog politiet til i blandt andet Holbæk i en stor aktion, hvor i alt 13 personer efterfølgende blev varetægtsfængslet.

Årsagen til aktionen blev i flere dage holdt hemmelig for offentligheden, men om torsdagen kom det frem i tyske medier, at der var tale om en mulig terrorsag.

Dagen efter fortalte politiet, at man mistænker de fængslede personer for at planlægge et terrorangreb med islamistisk motiv i Danmark eller Tyskland.

Det viste sig, at myndighederne var kommet på sporet af gruppen, da en mand over nettet havde bestilt flere kilo kemikalier, som kunne bruges til at fremstille bomber.

Kemikalierne skulle leveres til den 40-åriges adresse i Dessau-Rosslau, men var angiveligt bestilt af hans bror, der opholdt sig i Holbæk.

Nu er den 40-årige altså løsladt af de tyske myndigheder, da man ikke kan underbygge mistanken mod ham. Politiet fortsætter dog sin efterforskning mod den 40-årige.

På et pressemøde fredag den 12. februar fortalte operativ chef for PET Flemming Drejer, at politiet under ransagninger i Danmark og Tyskland havde fundet en række våben.

- Vi har fundet de ingredienser, der skal til for at lave en bombe. Vi har også fundet våben som pumpguns og en jagtriffel med kikkertsigte. Det er nogle fund, som bekymrer os, sagde han.

Dertil kommer tændsnore og andre komponenter, der kan bruges til fremstilling af bomber.

Syv af de mistænkte er sigtet for at have forsøgt at planlægge et eller flere terrorangreb. De er varetægtsfængslet til foreløbig 2. marts.

De øvrige seks blev varetægtsfængslet til 23. februar, og tirsdag skal der derfor være et nyt retsmøde, hvor en dommer skal afgøre, om deres varetægtsfængsling skal forlænges.

Det er uvist, hvad de seks er sigtet for, da grundlovsforhøret foregik for dobbeltlukkede døre.

/ritzau/