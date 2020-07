Tyverier af håndsprit er blevet sjældne

Indtil nu er der blot afsagt en enkelt dom om tyveri af værnemidler. Sag fra Fyn gav fire måneders fængsel.

Der bliver længere og længere imellem tilfælde, hvor hospitaler og andre melder om tyveri af håndsprit og andre værnemidler. Siden maj har der kun været tre anmeldelser, skriver DR Nyheder.

I alt har politiet fået 50 anmeldelser siden marts. I næsten halvdelen af sagerne har betjentene været i stand til at finde frem til en mistænkt. I Rigspolitiet siger man, at politiet har prioriteret sagerne højt.

- Vi har brugt videoovervågning, fingeraftryk og andre klassiske beviser for at identificere de sigtede, siger vicepolitiinspektør Søren Enevoldsen fra Nationalt Efterforskningscenter til DR.

Både institutioner, virksomheder og forretninger har været ramt. I marts og april var der således 17 tyverier fra sygehuse og plejehjem, har politiet ifølge DR oplyst i et svar til Folketinget.

I april vedtog Folketinget at forhøje straffen for visse typer af forbrydelser, hvis de begås med forbindelse til coronaepidemien. Det gælder for eksempel bedrageri i forhold til hjælpepakker og tyveri af værnemidler.

Selv om politiet ifølge DR har prioriteret sager om tyveri af værnemidler højt, er der indtil nu kun afsagt en enkelt dom. En 51-årig mand begik tyveri mod Middelfart Sygehus og blev idømt ubetinget fængsel i fire måneder.

/ritzau/