Ubudne gæster troppede op med corona-budskab hos 70-årig

Politiet advarer om, at svindlere forsøger at udnytte situationen med Covid-19.

To unge mænd og en kvinde bankede søndag på terrassevinduet hos en 70-årig kvinde, mens de viftede med papirer og sagde noget om coronavirus. Kvinden blev forskrækket og åbnede ikke for de uanmeldte gæster.

Episoden skete i Aarhus-området om formiddagen, og Østjyllands Politi omtaler den i en officiel døgnrapport mandag. Det sker i forbindelse med en generel advarsel om, at svindlere både fysisk og online forsøger at udnytte situationen med virus og Covid-19.

Kvinden forstod ikke præcist, hvad de tre unge sagde. De talte dansk, og det gør hun ikke, oplyser en kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi. Her har man ikke yderligere oplysninger om hændelsen.

Fredag advarede Interpol, som er en international politiorganisation, om flere svindelsager, som tager udgangspunkt i coronavirus.

For eksempel har kriminelle formået at få folk til at overføre penge for køb af ansigtsmasker eller andet udstyr, selv om de ikke har nogen som helst hensigt om at levere varerne.

I andre tilfælde har bedragerne udgivet sig for at være en national eller international sundhedsmyndighed og har i emails til borgere henvendt sig i forsøg på at få adgang til fortrolige oplysninger.

Der er også eksempler på, at kriminelle optræder i forklædning som ægte selskaber.

I en pressemeddelelse fredag opfordrede generalsekretær Jürgen Stock folk til at være varsomme.

- Kriminelle udnytter frygten og uvisheden, som er skabt af Covid-19 til at slå ned på uskyldige borgere, som kun ønsker at beskytte deres og deres kæres helbred, udtalte han.

De fleste ofre findes i Asien, men i en række tilfælde har efterforskere fulgt pengesporet til konti i europæiske banker, har Interpol oplyst.

Organisationen sikrer udveksling af informationer mellem en række landes politimyndigheder. 194 lande deltager i samarbejdet.

/ritzau/