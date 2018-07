Udlandet skal hjælpe politiet med at identificere død mand

Lørdag eftermiddag blev en død mand fundet i havet ved Gedser, men politiet har svært ved at identificere ham.

Politiet har svært ved at få identificeret den mand, som lørdag blev fundet død i vandet sydvest for Gedser.

Derfor åbner Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi muligheden for, at der kan være tale om en udlænding.

Det fortæller vagtchef Ole Hald.

- Det er helt normal procedure, at man går uden for landets grænser i de her situationer. Oplysningerne er blevet sendt ud af vores kommunikationscenter, og så kan udenlandske myndigheder reagere på det, siger han.

Det var lørdag klokken 14.10, at en lystsejler fandt liget og kontaktede politiet.

Dødsårsagen kendes heller ikke, fortæller Ole Hald.

- Det skal et ligsyn være med til at klarlægge.

Derfor ved politiet heller ikke, om der ligger et kriminelt motiv bag dødsfaldet.

- Vi holder alle muligheder åbne. Indtil videre har vi en død person i havet, og så skal vi finde ud af hvordan og hvorfor, siger han.

Et ligsyn foretages af politiet og en retsmediciner eller en embedslæge.

Ligsynet skal efter planen afholdes mandag.

/ritzau/