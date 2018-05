Udskældt politidirektør rykker fra Fyn til Bornholm

I forbindelse med bornholmsk politidirektørs fratræden får flere politikredse nu nye direktører.

En række af landets politikredse får nye direktører.

Blandt andet forlader den udskældte politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen Fyns Politi for i stedet at indtage samme stilling på Bornholm.

Samtidig vender politidirektør i Midt- og Vestsjælland Arne Gram tilbage til Fyn, mens Svend Ulrik Larsen tager over i det midt- og vestsjællandske.

Han kommer fra en stilling som direktør i Rigspolitiet.

Rokaden skyldes, at politidirektør Peter Møller Nielsen som planlagt træder tilbage fra stillingen på Bornholm.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg udtaler i en pressemeddelelse, at det har været en prioritet at rekruttere internt.

- For at fortsætte den kurs, vi har sat, har vi prioriteret at fastholde erfarne politidirektører på alle poster, således at borgerne fortsat kan få den bedst mulige betjening, siger Jens Henrik Højbjerg.

- Jeg er derfor glad for, at alle tre direktører har valgt at sige ja til de nye udfordringer. Det er den bedste løsning for politiet - og for trygheden og sikkerheden i Danmark, mener han.

Mange fynske betjente er efter alt at dømme lettede over udsigten til en ny direktør.

Året efter hendes tiltrædelse i 2015 valgte Fyns Politiforening, der repræsenterer 600 betjente, i hvert fald at udtrykke mistillid til Kit Claudi Grøn-Iversen. Betjentene valgte helt at afbryde samarbejdet.

Bruddet skyldtes stor utilfredshed med direktørens ledelsesstil, forklarede formand Steffen Daugaard dengang til Fyens Stiftstidende.

- Samarbejdet har gennem nogen tid været illusorisk, anstrengt og langt fra reelt. Der har ikke været nogen vilje til at give politiforeningen reel medinddragelse, sagde formanden i oktober 2016.

