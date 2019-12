Udstoppet ræv og stjålet værktøj udløser fængselsstraf

En mand fra Horsens er idømt tre og et halvt års fængsel for besiddelse af bombe, stjålne varer og hæleri.

Slagboremaskiner, vinkelslibere, et oversavet haglgevær og en udstoppet ræv.

Listen over værdier, som politiet har beslaglagt på en adresse i Horsens, er lang og har mandag ført til en dom på tre og et halvt års fængsel.

Den dømte er 38-årige Michael Kuno Andersen.

Han er ved Retten i Horsens fundet skyldig i ulovlig våbenbesiddelse, hæleri - og forsøg herpå - samt indbrudstyveri.

Det oplyser anklager i sagen Susan Lindgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi.

En stor del af de genstande, som manden har været i besiddelse af, er forskellige typer af værktøj og maskiner.

Herunder bajonetsave, boremaskiner og en buskrydder.

Men politiet har også fundet iPads, computere, fjernsyn og designervarer såsom Kay Boyesen-figurer og PH-lamper hos manden. Samt en hjemmelavet bombe, et arsenal af patroner og en frimærkesamling.

Nævningetinget i Retten i Horsens fandt Michael Kuno Andersen skyldig i flere end 20 anklagepunkter.

Dog blev han i ét forhold kun dømt for overtrædelse af våbenloven, selv om han også var tiltalt for overtrædelse af en paragraf i straffeloven om besiddelse af våben eller eksplosiver under særligt skærpende omstændigheder.

- Ud fra det, han er dømt for, er jeg godt tilfreds. Jeg synes, at straffen afspejler den alvor, som sagen har, siger anklager Susan Lindgaard Nielsen.

Straffen er dog mildere, end den anklagemyndigheden som udgangspunkt gik efter. Sagen blev ført som en nævningesag, og det betyder, at man sigtede efter minimum fire års fængsel til manden.

Kosterne, som den dømte var i besiddelse af, stammede blandt andet fra indbrud på adresser i Horsens og Hedensted.

Michael Kuno Andersen har bedt om tid til at overveje, om han vil anke dommen fra Retten i Horsens.

/ritzau/