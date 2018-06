Uheld driller morgentrafikken flere steder

Både på Holbækmotorvejen og Esbjergmotorvejen er der mandag morgen sket uheld.

Der er problemer på motorvejene flere steder i landet tidligt mandag morgen.

Særligt slemt er det på Esbjergmotorvejen, hvor der er sket to uheld.

Omkring halv syv skete det første uheld på Esbjergmotorvejen E20 i retning mod Esbjerg.

Til Ekstra Bladet oplyser direktoratet, at der er tale om to biler, der er kørt sammen, hvilket har ført til spærring af motorvejen mod vest.

Klokken syv har endnu et uheld fundet sted på motorvejen, skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

- Esbjergmotorvej E20 i vestlig retning er fortsat spærret. Trafikken bliver ledt fra ved Bramming afkørsel 72 og kan igen køre på ved afkørsel 73 Korskro, skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Vejdirektoratet skriver, at vejhjælp er på stedet.

- Oprydningsarbejdet forventes tidligst overstået klokken 08.30, lyder det.

Også på Holbækmotorvejen er opstået trafikale problemer mandag morgen efter et færdselsuheld.

- Politi og redning på vej til Holbækmotorvejen i indadgående retning lige før Folehaven, skriver Vestegnens Politi på Twitter.

På Vejdirektoratets hjemmeside fremgår det, at der er sket et uheld i højre spor, og at vejhjælp er på vej.

Bilister opfordres derfor til at passe på og køre med nedsat hastighed.

Ifølge Vestegnens Politi har uheldet kort før klokken 08 ført til "massiv kødannelse".

- Der arbejdes stadig ved færdselsuheldet på Holbækmotorvejen. To spor er åbne, men det giver massiv kødannelse mod København, skriver politiet.

/ritzau/