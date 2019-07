Ukrainsk mand fundet livløs på strand efter svømmetur

En 59-årig mand er død, efter at han mandag eftermiddag kom i problemer under svømmetur ud for Bornholms kyst.

En 59-årig mand er fundet druknet, efter at han kom i problemer, da han svømmede ud for Klympen i Hasle på det nordvestlige Bornholm.

Det oplyser Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en ukrainsk mand.

Han kom i vanskeligheder, da han var ude at svømme mandag klokken 15.33, hvor han begyndte at drive længere ud fra stranden.

Både helikopter, redningsbåd, politi og brandvæsen blev sat ind i håb om at redde manden. Efter kort tid kunne redningsholdet dog ikke længere se manden i vandet, fremgår det af pressemeddelelsen.

Eftersøgningen blev klokken 18.40 indstillet, hvor redningsmandskabet opgav at finde manden i live.

Han blev fundet livløs i strandkanten tirsdag klokken 05.27. Hans pårørende er underrettet om dødsfaldet.

Den 59-årige er langtfra den eneste, som i år har været i vanskeligheder ud for Hasle. Der har således været flere redningsaktioner ud for området R038.

Når der har været pålandsvind, kan der opstå såkaldte hestehuller, hvor folk trækkes væk fra stranden på grund af en kraftig understrøm.

/ritzau/