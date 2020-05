Umbrella-ofre får mere i erstatning for delte videoer

Landsret afgør i 13 prøvesager, at pigen på videoerne i Umbrella-sagen skal have 5000 kroner i godtgørelse.

Der skal gives en større godtgørelse til ofrene i den såkaldte Umbrella-sag for den krænkelse, de har været udsat for.

Det har Østre Landsret afgjort i en række prøvesager tirsdag.

I sagen er videoer med seksuelt indhold blevet delt via Facebooks beskedapp, Messenger. På videoerne ses to unge på 15 år. I januar 2018 oplyste politiet, at det ville sigte 1000 unge for delingerne, og siden er hundredvis blevet dømt.

Østre Landsret har afgjort spørgsmålet om erstatning for tort i 13 prøvesager om personer, der har delt videoerne et forskelligt antal gange og til et forskelligt antal personer.

Sagen med flest delinger handler om en persons deling af to videofiler 13 gange til i alt 13 andre personer. Sagen med færrest delinger drejer sig om deling af én videofil til én person.

I alle ankesagerne har landsretten fastsat beløbet for godtgørelse på 5000 kroner til pigen og 1000 kroner til drengen. Det er højere end det beløb, som byretten mente, at de to ofre skulle have.

Byretten var i 11 af de 13 prøvesager også kommet frem til, at pigen og drengen skulle have en godtgørelse. Men den var mindre, end det landsretten er kommet frem til.

Desuden havde byretten i to af sagerne fundet, at ofrene slet ikke skulle have en godtgørelse.

I en af prøvesagerne blev en ung mand i Retten i Lyngby dømt til at betale 2500 kroner til pigen og 500 kroner til drengen. I landsretten lød kravet fra pigen at få yderligere 6000 kroner, mens drengen ville have 500 kroner ekstra.

Sagen har haft voldsomme konsekvenser for de to ofre. Pigen har fået posttraumatisk stress og depression.

Østre Landsret finder i sin afgørelse tirsdag, at delingerne af videoen er særdeles krænkende - især for pigen - men også for drengen.

- Delingerne af blandt andet denne video via internettet har efter de oplysninger, som foreligger under ankesagen, haft meget betydelige skadefølger for både pigen og drengen.

- Og deres liv er – uanset den forløbne tid – i væsentlig negativ grad fortsat præget heraf, skriver landsretten blandt andet i sin begrundelse for dommen.

/ritzau/