Ung direktør på Falster anholdt for hvidvask af millioner

Onsdag morgen har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi anholdt en 25-årig direktør. Han er sigtet for hvidvask af 29 millioner kroner.

Politiet ransagede to adresser på Falster onsdag morgen.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Han bliver fremstillet i et grundlovsforhør klokken 11 ved Retten i Nykøbing Falster.

Den anholdte, der er direktør i et firma, er mistænkt for at have hvidvasket 29 millioner over en kort periode. Store beløb blev via firmaets konto overført til konti i flere europæiske lande.

Direktøren er sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Politikommissær Rune Nilsson oplyser til Ritzau, at det drejer sig om et anpartsselskab, men at den 25-årige direktør ingen ansatte har. Han afviser at komme nærmere ind på, hvilket erhverv der er tale om.

Han fortæller, at pengeoverførslerne er sket til blandt andet de baltiske lande og Portugal.

