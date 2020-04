Ung mand anholdt for at affyre nødraket ud over fjord

En nødraket over Aabenraa Fjord udløste lørdag en større redningsaktion, men raketten blev affyret fra land.

En 19-årig mand er anholdt på mistanke om, at han lørdag aften udløste en redningsaktion på Aabenraa Fjord ved at affyre en nødraket ud over vandet.

Lysblusset fik folk til at alarmere politiet, og der blev tilkaldt en ambulance og en redningshelikopter. Desuden satte beredskabet en båd i vandet.

- Vi fik anmeldelsen om en nødraket over fjorden klokken 22.42. Det udløste en stor redningsaktion, fordi det blev antaget, at nogle personer var i havsnød, siger vagtchef Bjørn Pedersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi natten til søndag.

Men nødraketten blev ifølge et øjenvidne affyret fra land, og på baggrund af oplysninger fra vidnet anholdt politiet derefter en 19-årig mand.

- Han vil blive sigtet for uden grund at have påkaldt sig hjælp, misbrug af faresignal, som en nødraket er, samt for at forårsage udrykning af politi, ambulance og redningsmandskab, siger vagtchefen.

Sigtelserne falder ind under straffelovens paragraf 135 og kan ifølge vagtchefen føre til en bøde eller en fængselsstraf på op til tre måneder.

- Det er voldsomt dyrt, det han sætter i værk, bare for at lave sådan en handling. En helikopter kommer i luften, en båd bliver sat i vandet, en ambulance spilder sin tid, og vi sender en patrulje, siger Bjørn Pedersen.

- Det er dyrt for samfundet, når man ikke tænker sig om, tilføjer han.

Den 19-årige mand nægter "indtil videre" at have affyret nødraketten, oplyser vagtchefen.

/ritzau/